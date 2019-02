Prolongamento da Avenida São Paulo é liberado hoje

Foto: Prefeitura de S. Bárbara - Divulgação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste libera neste sábado as vias do prolongamento da Avenida São Paulo. O trecho faz parte do Corredor Metropolitano Biléo Soares, que reúne faixas exclusivas de ônibus, estações de embarque e desembarque, semáforos e dispositivos de segurança. A ponte do Jardim Conceição também será liberada ao tráfego de veículos.

Seguindo pelo prolongamento da Avenida São Paulo, o trajeto do corredor chega à Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, com rotatória que dá acesso à Avenida Laura Machado, dentro do Terras de Santa Bárbara. Adiante, está a nova ponte sobre o Riberão dos Toledos.

“O conjunto dessas obras forma um novo eixo de deslocamento do barbarense, trazendo agilidade e criando um vetor de desenvolvimento nos bairros”, afirmou o prefeito Denis Andia (PV).

As obras do corredor ainda não estão concluídas. Uma das pendências é a implantação das linhas de ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).