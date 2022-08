Projetos preveem criação de 150 cargos em Santa Bárbara

Dois projetos de lei complementares do prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (MDB), foram protocolados na câmara. Ambos estão relacionados a alterações na estrutura da administração e do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

De acordo com a prefeitura, devem ser criados 150 novos cargos, a maioria ligados à Secretaria de Saúde, mas a assessoria não informou exatamente quantos destinados à pasta. Ainda conforme a administração, todas as funções serão ocupadas por servidores efetivos (concursados).

As contratações ocorrerão mediante necessidade e disponibilidade orçamentária, respeitando os limites da lei. O impacto na folha de pagamento, segundo a prefeitura, seria mínimo por conta do equilíbrio entre criação e extinção de cargos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As proposituras foram apresentadas em regime de urgência na última sexta-feira e devem ser apreciadas em plenário no prazo máximo de 45 dias.

Segundo o prefeito, as alterações foram solicitadas pela Divisão de Recursos Humanos do DAE, pelas chefias imediatas e diretorias que compreendem, de forma técnica, as necessidades do órgão.

MOTIVOS. Na exposição de motivos do segundo projeto, Piovezan afirma que, dentre as previsões contidas na proposta de alteração, está a instituição da procuradoria do município, que será chefiada por um procurador de carreira e constituirá o órgão destinado à promoção da representação judicial e extrajudicial de Santa Bárbara, bem como de outras atividades privativas dos procuradores municipais.

O prédio fica na Av. dos Bandeirantes, número 564, na Vila Oliveira.

Além disso, a propositura contempla alterações pontuais na estrutura administrativa, como extinção e criação de cargos públicos, visando reorganizar os serviços prestados pela administração, especialmente na Secretaria de Saúde, para que contemple novas ações.