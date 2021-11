Projeto quer transformar Festa Confederada em patrimônio cultural do Estado

Bandeira usada na Festa dos Confederados, em Santa Bárbara d’Oeste, transformou-se em polêmica - Foto: Arquivo / O Liberal

Um projeto de lei quer transformar a Festa Confederada de Santa Bárbara d’Oeste em patrimônio cultural imaterial do Estado. O projeto é do deputado Gil Diniz (sem partido) e foi protocolado nesta semana na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Já na câmara, a vereadora Esther Moraes (PL) pede desde janeiro para que símbolos racistas sejam retirados da celebração.

Além de ser declarada patrimônio cultural, a proposta do deputado busca “proteger” o evento, conforme consta no segundo artigo, que diz que a festa “não sofrerá impedimento ou restrição por parte do Poder Público” e quer penalizar o agente público que praticar as condutas vedadas.

Na justificativa, Gil Diniz diz que a Festa Confederada é a maior festa temática do interior e cita a importância de reavivar a história e cultura dos imigrantes norte-americanos.

João Leopoldo Padoveze, presidente da Fraternidade Descendência Americana, que organiza a festa, revelou ao LIBERAL que esteve no gabinete do deputado, que lhe adiantou a ideia do projeto. “Ajuda a preserva nosso patrimônio”.

Em janeiro, a vereadora Esther Moraes protocolou projeto de lei que proíbe eventos em Santa Bárbara com bandeiras, nomes, emblemas e outros símbolos que façam apologia a movimentos racistas.

Ou seja, o projeto não proíbe a festa, mas pede a retirada de símbolos dos confederados considerados racistas, como a bandeira. As comissões da Casa emitiram pareceres favoráveis.

Uma audiência pública deve ser marcada para discutir o projeto antes de os vereadores votarem.

A prefeitura foi procurada e não se pronunciou.