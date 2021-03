Projeto quer multar em até R$ 15 mil quem organizar festa clandestina em Santa Bárbara

O vereador Felipe Corá (Patriota) protocolou, nesta terça-feira (23), um projeto que estipula multa de até R$ 15 mil para quem organizar festas clandestinas em Santa Bárbara d’Oeste e para os proprietários onde os eventos acontecerem.

A proposta prevê esse valor para os casos de reincidência. Na primeira vez que o munícipe for autuado, o valor seria de R$ 5 mil. Já para os que forem flagrados nos locais, mas que não façam parte da organização, a penalização está prevista em R$ 600.

A fiscalização seria feita, de acordo com o projeto, pela Guarda Civil Municipal e o setor de Fiscalização de Obras e Posturas da prefeitura.

Na exposição de motivos do projeto, Corá defende uma fiscalização mais rigorosa contra os eventos com aglomerações em Santa Bárbara. “Se não houver uma medida imediata para conter esse tipo de evento, estaremos contribuindo para que o vírus se espalhe a cada dia que passa”, defendeu.

Os valores arrecadados das multas seriam repassados para a compra de vacinas ou para ações de combate ao novo coronavírus (Covid-19).

Seguindo o rito da câmara, os demais vereadores precisam aprovar a iniciativa e o prefeito sancionar para que ela se torne lei.

Fiscalização intensificada em Santa Bárbara

Em seu site oficial, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste afirmou que, desde o último sábado (20), intensificou a fiscalização e orientação sobre as medidas de enfrentamento à pandemia. Fiscais da Vigilância Sanitária realizaram inspeções em estabelecimentos comerciais essenciais.

Vigilância intensificou a fiscalização na cidade, segundo a prefeitura – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

O objetivo, de acordo com o executivo, foi verificar se os protocolos sanitários estavam sendo cumpridos. Foram 21 visitas realizadas, sendo 16 em supermercados, uma em Hortifruti e quatro em farmácias, em várias regiões do Município.

“De acordo com avaliação do setor, a maioria dos estabelecimentos está seguindo os protocolos vigentes. No decorrer da semana, as equipes retornarão aos locais para verificar alguns apontamentos realizados. Caso haja necessidade, os fiscais poderão lavrar autos de infração pelo não cumprimento das normas sanitárias vigentes”, informou a administração.