Projeto que prevê redução de vereadores em Santa Bárbara tem apoio de 17

O projeto que prevê a redução de 19 para 15 vereadores está em tramitação nas comissões permanentes da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste e já conta com o apoio de 17 parlamentares. De autoria de Juca Bortolucci (PV), por enquanto a proposta teve parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação.

O presidente da câmara, Paulo Monaro (MDB), antecipa que somente após todos os pareceres a proposta será apreciada em plenário. A data ainda não foi definida.

Os únicos vereadores que ainda não assinaram foram Esther Moraes e Kifu, ambos do PL. “Já tinha falado com o autor, mas como ele tinha comentado que não seria apresentado por hora, ainda não tinha assinado, mas se for votado terá meu apoio”, diz Kifu.

Para Esther, o projeto ainda precisa de ampla discussão popular, pois a redução das cadeiras com base na economia dos cofres públicos pode afetar a representatividade social.

“Hoje com 19 vereadores temos apenas duas mulheres, poucos negros, nenhum LGBTQIA+. Além disso, há uma preocupação com o aumento do coeficiente eleitoral necessário para eleger um vereador, contribuindo para que mais pessoas de poder aquisitivo ocupem esse espaço”, enfatiza.

Juca defende que com redução nas vagas, a câmara poderia economizar R$ 4 milhões em quatro anos, montante que daria para construir 50 casas populares, quatro creches ou a mesma quantidade em unidades de saúde. “Seria uma importante medida”.