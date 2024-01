Apresentada no mês passado, proposta ainda passará por comissões do Legislativo antes de ser votada

A Mesa Diretora da Câmara de Santa Bárbara protocolou um projeto de resolução que autoriza a Casa de Leis a receber patrocínios de empresas para a realização de eventos públicos em sua sede. Apresentada no mês passado, a proposta ainda passará pelas comissões do Legislativo antes de ser apreciada pelos vereadores.

O vereador Celso Ávila (PV), idealizador da medida, esclareceu que atualmente qualquer evento que tenha patrocinador não pode ser realizado nas dependências da sede do Legislativo.

“A ideia é que eventos que tenham o apoio da iniciativa privada possam usar o novo espaço. Como uma roda de capoeira, simpósios sobre autismo e outros assuntos importantes para a comunidade. Até podemos fazer ações semelhantes aqui, mas não podemos ter nenhum tipo de patrocínio”, disse Ávila.

Proposta ainda passará por comissões da CM de Santa Bárbara antes de ser votada – Foto: Claudeci Junior / Liberal

O recebimento do apoio de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, por exemplo, será possível mediante a publicação de edital de chamada pública de patrocinadores.

AUTISMO

Um dos eventos que está sendo realizado pela câmara, que deverá ser implementado em caso de aprovação do projeto, é o 1º Fórum do Espectro Autista, que será realizado no dia 27, das 8h às 17h, na Igreja Nazareno, na Rua da Agricultura, 4.450, no Jardim Souza Queiroz.

“Já temos mais de 100 inscrições. Apesar de a entrada ser gratuita, pedimos para que nos procure, pois o espaço é limitado. Quem sabe da próxima vez poderemos realizá-lo na câmara”, comentou Ávila.

LEGALIDADE

Alexandre Rollo, doutor em direito pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), professor e advogado explicou que o projeto trata da regulamentação para patrocínios privados de eventos públicos.

“Um exemplo, comemoração do aniversário da câmara (quem paga é a iniciativa privada, por meio de patrocínio); contratação de evento cultural pela Câmara Municipal, entre outros. Não vejo problema. Se houver desvios de finalidade, deverá ser analisado cada caso concreto”, destacou o especialista.