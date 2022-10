Projeto eleva repasse e prevê até R$ 50 milhões para o Hospital Santa Bárbara

Prefeito lembra que leitos de UTI dobraram na unidade em 2021 - Foto: Arquivo / Liberal

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste enviou à câmara um projeto de lei que aumenta para até cerca de R$ 50 milhões os repasses anuais de recursos públicos ao Hospital Santa Bárbara. O projeto do prefeito Rafael Piovezan (MDB) altera e adita o convênio mantido entre a administração e a unidade hospitalar, iniciativa que não era realizada desde 2019.

A secretária da Fazenda, Paula Marchesin de Mori, explica que outra novidade na proposta é a subvenção municipal variável, de até R$ 800 mil por mês.

“Esse valor supriria os novos custos com exames e cirurgias eletivas, caso necessários. No entanto, os repasses [oriundos dos fundos municipais e do Ministério da Saúde] serão realizados, exclusivamente, se o serviço for prestado. Caso contrário não serão pagos”, explica Paula.

Segundo ela, a subvenção variável permite que o município tenha um “fôlego” diante de uma urgência ou emergência.

“Optamos pelo Hospital Santa Bárbara, pois já é um prestador de serviço que atua na cidade”, enfatiza.

Em 2019, por exemplo, a previsão anual era de R$ 30,6 milhões. Caso o novo projeto seja aprovado, prevê R$ 50,1 milhões, dos quais R$ 19,1 milhões são subvenção anual fixa do município e R$ 9,6 milhões para subvenção anual variável do prefeitura.

De acordo com o projeto, as complementações apresentadas contam com a anuência e manifestação da diretoria da Santa Casa de Misericórdia, bem como com a previsão orçamentária para o repasse dos recursos.

“Santa Bárbara investe mais de R$ 200 milhões por ano na área da saúde.

A gente já fez logo no primeiro semestre do ano passado a ampliação e dobramos o número de leitos de UTI que existiam no Hospital Santa Bárbara, além de uma adequação, inclusive, no repasse no ano passado”, afirma o prefeito.

Piovezan acrescenta que se trata de um trabalho conjunto, entre a prefeitura e a gestão no hospital. “A gente vai investir ainda mais para qualificar e melhorar o atendimento. Então, nós vamos ampliar todos os serviços e essa é uma missão, ou seja, trabalhar e ampliar aquilo que a gente oferece para o cidadão barbarense”, completa.

O projeto do Executivo passará pelas comissões internas da câmara e pela votação dos vereadores.