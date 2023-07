Projeto desenvolve atividades com deficientes visuais no Mercadão de Santa Bárbara

Evento teve gincana com os deficientes na qual tinham de descobrir cheiros e gostos de alimentos, além de formas de objetos

O projeto ‘Pernas que Abençoam’ realizou, na última sexta-feira (28), o evento “Sentidos e Sorrisos” para estimular a experiência sensorial de deficientes visuais, no Mercadão de Santa Bárbara d’Oeste. A iniciativa teve o apoio de 12 lojistas e o encontro contou com as participações do vice-prefeito Felipe Sanches (PDT) e da equipe da GCM (Guarda Civil Municipal).

Inicialmente, o grupo realizou um passeio de triciclo. Na sequência, foi feita uma gincana, na qual os deficientes visuais tinham de descobrir cheiros e gostos de alimentos, e as formas de alguns objetos — todos eles fornecidos pelos lojistas do Mercadão. Quando a pessoa acertava, era premiada com música e abraços dos colegas. O objetivo das provas era aguçar os sentidos, estimulando tato, olfato e cinestesia.

“É por meio desses sentidos que eles [os deficientes visuais] conhecem as coisas. Levar isso para eles, de uma forma bem sensível e com profissionais, é importante para aguçar a percepção e ajudar que eles consigam uma independência. É uma questão de qualidade de vida”, explicou Fernanda Roberta Silva, coordenadora do Pernas que Abençoam.

Evento ‘Sentidos e Sorriso’ foi realizado no Mercadão de Santa Bárbara – Foto: Divulgação

“Muitos deles ficaram emocionados. Foi uma noite muito especial por conta da música e da oportunidade de viver algo diferenciado, voltado para a realidade deles”, comemorou Lilica Amâncio, presidente do projeto.

O grupo pretende realizar outras atividades com deficientes visuais. Uma delas, a caminhada nas ruas de Santa Bárbara, já está sendo programada para os próximos meses e deve ajudar os atendidos a conseguir equilíbrio ao andar e também servirá para atentar às calçadas acidentadas. Todas as iniciativas visam a independência do deficiente visual.