O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (MDB) apresentou no último dia 27 o Projeto de Lei Complementar 16/2023 que garante a aplicação do piso salarial da enfermagem para o Instituto Segumed (clínica de hemodiálise).

Os repasses da administração já são realizados para outros profissionais que atuam na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e Santa Casa, mas no caso do instituto ainda precisava de regulamentação.

Chefe do Poder Executivo estará autorizado a abrir crédito adicional especial ou suplementar – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A proposta foi protocolada na câmara em regime de urgência, passará pelas comissões e deverá ser votada no período de 45 dias.

De acordo com Piovezan, as instituições beneficiadas deverão atender pelo menos 60% dos pacientes por meio do SUS (Sistema Único de Saúde) e ter contratos ou ajustes firmados com a administração.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O valor a ser repassado será determinado de acordo com o número de profissionais vinculados a cada instituição e estará condicionado ao montante liberado pela União, de acordo com planilhas apuradas no sistema InvestiSUS.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O chefe do Poder Executivo estará autorizado a abrir crédito adicional especial ou suplementar, que será destinado a cobrir os pagamentos decorrentes desta lei, com recursos provenientes de excesso de arrecadação relacionados ao custeio.

Ainda conforme o projeto, para possibilitar o repasse dos recursos financeiros pelo Fundo Nacional de Saúde, as instituições devem fornecer informações detalhadas sobre seus funcionários no sistema InvestiSUS, conforme regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde.