Projeto da prefeitura prevê 1.950 vagas para professores em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste pretende aumentar o número de professores da rede municipal de ensino. Em projeto de lei complementar enviado à câmara, o prefeito Rafael Piovezan (MDB) propõe criar 1.950 cargos para PEB (Professor de Educação Básica) 1 regular, PEB 1 integral e PEB 2.

A propositura também sugere a criação de cargos de diretores de escolas e de coordenadores pedagógicos e visa ajustar funções de confiança do pessoal técnico que atua junto à supervisão. O projeto foi protocolado em 31 de agosto com pedido de urgência, mas ainda não foi discutido.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O LIBERAL apurou que a lei 69/2009 já passou por alterações desde que foi criada. Naquele ano, por exemplo, não estava prevista a criação de vagas para professor de educação básica 1 integral. No projeto de lei complementar deste ano, são previstos 200 cargos para ensino infantil e mais 200 para ensino fundamental.

No caso do PEB 1 regular, o número saltou de 300 para 500 e do ensino fundamental de 350 para 600. Dentro do PEB 2, a quantidade de vagas previstas para artes, educação física e inglês passou de 15, em 2009, para 150 em cada disciplina. O total de vagas de professores para educação especial também aumentou na comparação da lei aprovada há mais de uma década, passando de 20 para 100.

A reportagem, no entanto, não conseguiu confirmar se todas essas vagas previstas em 2009 foram preenchidas. O LIBERAL questionou a prefeitura sobre o projeto, o número exato de profissionais que devem ser contratados, bem como o impacto financeiro na folha de pagamento, mas não obteve resposta.

“Destacamos que a proposta contempla o aumento do número de empregos efetivos de professores e auxiliares de desenvolvimento infantil, bem como dos cargos de diretores de escolas e de coordenadores pedagógicos, visando atender as atuais necessidades decorrentes do grande crescimento ocorrido nos últimos anos com a construção de novas unidades escolares e o crescente número de vagas ofertadas”, traz trecho da justificativa do projeto.