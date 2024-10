Programação completa da Feira das Nações de Santa Bárbara traz mais de 50 atrações de sete expressões artísticas

Evento acontece nos dias 8, 9 e 10 de novembro no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita

Além das atrações principais Jeito Moleque, Michel Teló e Gilsons, a 32ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste contará com apresentações de sete expressões artísticas, sendo dança, música, teatro, circo, patrimônio imaterial, cultura popular e artes visuais, distribuídas nos dias 8, 9 e 10 de novembro. Mais de 50 atrações subirão aos palcos Culturas, Tradições e Nações do Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida. Toda a programação é gratuita e voltada para todas as idades.

As experiências gastronômicas de diversos cantos do mundo de 13 instituições sociais do Município e sustentabilidade também integram a agenda da 32ª edição. Serão 60 delícias gastronômicas dos quatro cantos do mundo. As 13 instituições sociais participantes prepararam um cardápio diversificado homenageando os países: Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, México, Portugal e Reino Unido. O cardápio pode ser conferido no site culturasbo.com

As atrações culturais acontecerão durante todos os dias do evento – Foto: Divulgação_Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste

A 32ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apresentação do Supermercados São Vicente e apoio da Belchior Decor, Cristiantex, Denso, Limpex, Refrigerantes Esportivo, SOS Telecom, TRBR e Usicomp, media partner da Vox90, com gestão da TG Produção Cultural.

Realizada pela primeira vez em 1983, a Feira das Nações celebra a história de diversas nações e culturas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade. Além da gastronomia dos diferentes países cujos povos imigraram para Santa Bárbara d’Oeste, a Feira das Nações também resgatará a cultura dessas nações, reunindo artistas dos mais variados segmentos, como teatro, dança, circo, orquestras, artes visuais e cultura popular, entre outros. Confira a programação completa no site do LIBERAL.

SEXTA-FEIRA | 08/11/2024

19h – Assim Q se faz (Música) | Palco Culturas

19h30 – Intervenção artística | MB Circo (Circo)

19h30 – Intervenção artística | Composição de painéis ao vivo | Artistas: Cacto, Chipo, Treze e Nicolas Souza (Artes visuais)

20h – Danças Típicas | Companhia da Dança (Espanha e China) | Lili Rossetti Núcleo de Artes (Itália) | Laboratório da Dança Fernanda Araújo (Espanha) | Cia Juliana Daniel (Países Árabes) | Cia de Dança JK (Coréia, Estados Unidos e Países Árabes) | Baila a Lo Cubano (Países Latinos) (Dança) | Palco Tradições

20h – Intervenção artística | “Los Paiaços” | Grupo de Teatro Mirabolantes (Teatro)

20h30 – Intervenção artística | MB Circo (Circo)

20h30 – Histórias Fantásticas de Pife e Pafe | Cia Xekmat (Teatro) | Palco Culturas

21h30 – Intervenção artística | MB Circo (Circo)

22h – Robson Cruz e Banda (Música) | Palco Tradições

22h – Intervenção artística | “Los Paiaços” | Grupo de Teatro Mirabolantes (Teatro)

22h30 – Intervenção artística | MB Circo (Circo)

23h – Jeito Moleque (Música) | Palco Nações

SÁBADO | 09/11/2024



16h30 – Otávio Carloto (Música) | Palco Tradições

17h – Intervenção artística | MB Circo (Circo)

17h – Histórias de Montar – Qual seu vaso? | Casa Dois João (Teatro) | Palco Culturas

17h30 – Intervenção Artística | A Princesa da Lua | Cia Luzes e Lendas (Teatro Lambe-Lambe)

18h – Folia de Reis Ouro,Incenso e Mirra (Cultura Popular) | Palco Tradições

18h – Intervenção artística | MB Circo (Circo)

18h – Intervenção artística | Atenção, respeitável público | Damião e Cia (Teatro)

18h30 – Intervenção artística | “Los Paiaços” | Grupo de Teatro Mirabolantes (Teatro)

19h – Marcos Estevan (Música) | Palco Culturas

19h – Intervenção artística | MB Circo (Circo)

19h30 – Intervenção artística | Histórias Andarilhas | Confraria do Conto (Narrativa Oral)

20h – Danças Típicas | Núcleo de Dança Minuetto (Rússia) | Focus Educação e Cultura (Argentina e Itália) | Kyuryu Daiko (Japão) | Arabesque Studio de Dança (França e Países Árabes) (Dança) | Palco Tradições

20h – Intervenção artística | MB Circo (Circo)

20h30 – Jamila e Aurora | Palhaça Begônia (Teatro) | Palco Culturas

21h – Estrela Perdida – Tributo à João Paulo e Daniel (Música) | Palco Tradições

21h – Intervenção artística | MB Circo (Circo)

21h30 – Intervenção artística | “Los Paiaços” | Grupo de Teatro Mirabolantes (Teatro)

22h – Sheila Canova (Música) | Palco Culturas

22h – Intervenção artística | MB Circo (Circo)

22h30 – Intervenção artística | “Los Paiaços” | Grupo de Teatro Mirabolantes (Teatro)

23h – Michel Teló (Música) | Palco Nações

DOMINGO | 09/11/2024

12h30 – Negro Silva (Música) | Palco Culturas

13h30 – Intervenção artística | MB Circo (Circo)

14h – Roda de Capoeira | Associação de Capoeira Motta & Cultura Afro (patrimônio imaterial) | Palco Tradições

14h30 – Alinhavando | Núcleo Artístico Corpus (Teatro) | Palco Culturas

14h30 – Intervenção artística | MB Circo (Circo)

15h – Intervenção artística | FAMAM (Música)

15h30 – Intervenção artística | MB Circo (Circo)

16h – Banda Ska7 (Música) | Palco Tradições

16h – Gabriel Bastos (Música) | Palco Culturas

16h – Intervenção artística | MB Circo (Circo)

16h30 – Intervenção artística | Malabarindo | MB Circo (Circo)

17h – Intervenção artística | Beira Rio | Cia Gramelô (Teatro Lambe-Lambe)

17h30 – Buraco de Minhoca | Tríade Teatral (Teatro) | Palco Culturas

17h30 – Intervenção artística | MB Circo (Circo)

18h – Corporação Musical União Barbarense (Música) | Palco Tradições

18h – Intervenção artística | Vem qui tem | Palhaço Aminézio (Circo)

18h30 – Intervenção artística | MB Circo (Circo)

19h – Intervenção artística | Histórias de Assombrar | Cia Luzes e Lendas (Teatro Lambe-Lambe)

19h30 – Intervenção artística | MB Circo (Circo)

20h – Danças Típicas | Estúdio Flamenco Soniquete (Espanha) | Faces Ocultas Cia de Dança (Brasil) | Interior Cia. de Dança (Brasil e EUA) (Dança) | Palco Tradições

20h30 – Intervenção artística | MB Circo (Circo)

21h – Gilsons (Música) | Palco Nações

Serviço: 32ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste

Dia 8 de novembro, sexta-feira, a partir das 19 horas

Dia 9 de novembro, sábado, a partir das 16 horas

Dia 10 de novembro, domingo, a partir das 12 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida | Santa Bárbara d’Oeste/SP