Programa de turismo regional é lançado e terá cursos gratuitos para 450 pessoas

Foi lançado nesta quarta-feira (30) o programa Avança Turismo – RT (Região Turística) Bem Viver, que disponibilizará 11 cursos gratuitos com 450 vagas, que vão de e-commerce a manipulação de alimentos para estabelecimentos e interessados.

A iniciativa envolve Santa Bárbara d’Oeste, Americana, Campinas, Elias Fausto, Hortolândia, Nova Odessa e Sumaré, além do Sebrae e Senac estaduais, compondo as ações e metas do Plano Regional de Turismo.

O Plano da RT Bem Viver surgiu da necessidade dos municípios envolvidos em desenvolver e promover o turismo na região.

A organização do Plano Regional de Turismo segue metodologia do Senac São Paulo, com uma estrutura que interliga os objetivos, resultados esperados e proposição de programas, projetos e ações e agrega um conjunto de informações e dados que norteiam as ações.

O evento on-line de lançamento desta quarta contou com a participação de representantes dos municípios envolvidos, entidades parceiras, além do consultor de Destinos Turísticos do Governo do Estado de São Paulo, Afonso Martin.

Ao todo serão ofertadas 450 vagas para os doze cursos gratuitos, que já estão com as inscrições abertas. Os cursos serão realizados entre os meses de julho e novembro.

Poderão participar restaurantes, hotéis, pousadas, agências de turismo, pesqueiros, atrativos turísticos, organizadores de eventos, artesãos e interessados em empreender no setor.

Pesquisa do Sebrae sobre o impacto da pandemia nos pequenos negócios aponta que o setor de turismo foi um dos mais afetados com a pandemia do coronavírus (Covid-19), com queda média de 59% no faturamento em uma semana pré-pandemia.

“Atendendo pedido do prefeito, trilhamos uma parceria com o Sebrae e Senac, visando a capacitação de empresários e do setor de serviços que mais se destacam no trade turístico local”, explica o secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara, Evandro Felix.

As inscrições para os cursos podem ser realizadas por este link. Os cursos terão no mínimo 18 e no máximo 30 inscritos por turma e carga horária de 16 a 20 horas. Para receber o certificado é necessário 75% de presença.

Confira abaixo todos os cursos oferecidos: