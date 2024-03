Vítimas de casos mais urgentes também contam com o botão do pânico no celular

O Programa Anjos da Guarda, da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste, já atendeu 1.346 mulheres desde o início das atividades, em 2018. Somente nos primeiros meses de 2024 foram 58 assistências.

A proposta é realizar um trabalho mais humanizado com vítimas de violência doméstica, que já possuem medidas protetivas.

Periodicamente, as equipes do Anjos da Guarda realizam visitas para as mulheres atendidas, em dias e horários alternados. Elas são orientadas a chamarem a GCM caso o agressor descumpra a medida, se aproximando ou realizando ameaças.

Delegada e inspetora participaram do programa Liberal no Ar (AM-580) desta quinta

“Para os casos mais urgentes, o programa disponibiliza o “botão de pânico” por meio de aplicativo no celular da assistida. Basta o acionamento para que a equipe mais próxima atenda a ocorrência”, relatou a inspetora da GCM Juliana Tavares da Silva Rodrigues, durante a entrevista ao programa Liberal no Ar (AM 580), nesta quinta-feira (7).

Para a delegada da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, Nathália Alves Cabral, que também participou da entrevista, o aumento dos registros de violência doméstica não reflete só a alta dos casos, mas também das notificações.

“A partir do momento em que a mulher conta com uma rede de apoio também de órgãos da prefeitura, ela fica mais segura para denunciar o companheiro”, explicou Nathália.

“Podemos dizer que a região de Santa Bárbara é referência no apoio as mulheres”, completa a delegada.

Em 11 anos de atividade na cidade, o serviço de acolhimento institucional para vítimas de violência doméstica, Casa Abrigo Recanto Vida, já atendeu 800 mulheres.

De janeiro a dezembro do ano passado foram 43 assistidas, além de crianças e adolescentes que também foram abrigadas acompanhando as mães.

A coordenadora do abrigo, irmã Maria Geni de Brito disse que a maior parte das mulheres acolhidas chega com muito sofrimento psicológico, mas, a partir do momento que percebem apoio, conseguem ter um crescimento pessoal de superação.

DDM

Há três anos as DDMs passaram a atender também mulheres transexuais. O decreto, divulgado no Diário Oficial do Estado, determina que vítimas de violência doméstica, familiar ou crimes contra a dignidade sexual devem ser atendidas, levando em conta a identidade de gênero e não apenas o sexo biológico.

“Independente da aparência, basta que a vítima se identifique como mulher para ter o atendimento na delegacia especializada”, destaca Nathália.

Com o objetivo de tentar romper o ciclo da violência doméstica, Santa Bárbara implantou o programa Tempo de Superação. Funcionando desde setembro do ano passado, 23 homens já participaram da iniciativa, e três deles foram encaminhados por meio de decisão judicial.

A secretária de Assistência Social barbarense, Maria Cristina Silva explica que as turmas são formadas por dez pessoas por orientação judiciária. “A proposta é que a turma seja reduzida para não comprometer a aplicação.”

As turmas contam com grupos terapêuticos e reflexivos para acompanhamento de agressores que praticaram ou praticam violência doméstica e familiar, com atuação de psicólogos e assistentes sociais.

“Um trabalho justo em prol das mulheres da nossa cidade exige políticas públicas, enfrentamento diário e mudanças comportamentais e culturais. Para darmos um basta em toda e qualquer tipo de violência, precisamos fortalecer esse processo e trazer para a nossa sociedade cada vez mais uma política de paz, principalmente àquelas que lideram as famílias de Santa Bárbara e do nosso País”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan (PL).

O projeto é custeado pela prefeitura e tem atividades ministradas pelo Serviço Social em Promoção à Cidadania Imaculada Conceição, em parceria com a Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil e do Poder Judiciário.