Programa de acolhimento completa um ano com nove famílias em atuação em Santa Bárbara

São acolhidas crianças, adolescentes ou grupos de irmãos que não podem estar com a família de origem

O programa “Ninho – Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora” completa um ano de atuação em Santa Bárbara d’Oeste neste sábado (21), tendo nove famílias em atuação. Ao todo, seis crianças estão sendo assistidas.

Durante evento de comemoração da data nesta sexta-feira (20), no Anfiteatro Municipal Detinha Dagnoni, o prefeito Rafael Piovezan (MDB) destacou a importância dessa atividade e reconheceu a iniciativa da equipe empenhada em acolher crianças, adolescentes ou grupos de irmãos de 0 a 18 anos, que no momento não podem permanecer em suas famílias de origem, por determinação judicial.

“Tivemos essa preocupação e conseguimos muitos colaboradores para que o programa evoluísse. Percebemos que nesse um ano de atividade, estamos no caminho certo”, disse Piovezan.

A secretária de Promoção Social de Santa Bárbara, Maria Cristina da Silva, explica que o tempo em que a criança permanecerá com a família é determinado pela Vara da Infância e Juventude, que também decide se a mesma será direcionada para o Ninho ou Casa Abrigo.

“São crianças e adolescentes que foram retiradas dos pais pela Justiça por um tempo, até que possam retornar para a família ou não”, relatou.

O promotor da Vara da Infância e Juventude de Santa Bárbara d’Oeste, Luiz Fernando Garcia, aprovou o programa.

“O acolhimento em um lar com uma família é melhor e menos danoso para a criança. É diferente de uma instituição, que, apesar de ter todos os cuidados, não consegue ter um contato tão próximo, pois os monitores cuidam de várias crianças e não é possível fazer um trabalho individualizado”, explicou Garcia.

A auxiliar de enfermagem Ivanilde de Figueiredo Isidoro cuida de uma menina de três anos há oito meses.

“Ela é um encanto na minha casa. No dia que chegou, estava muito assustada. Depois de um banho, alimentação e colo, ela mudou. No segundo dia, parecia que sempre viveu na minha casa. Nessas horas, a gente vê, que ela apenas queria um colo. Achava que eu iria ajudá-la, mas foi essa menina foi quem mais me deu força quando minha filha ficou intubada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ela apenas dizia ‘vai passar’ e passou. Minha filha teve alta sem nenhuma sequela”, contou.