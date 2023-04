Professores de Santa Bárbara terão aumento de 5% nos salários

Projeto de lei foi protocolado em regime de urgência pelo prefeito Rafael Piovezan - Foto: Rodrigo Alonso / Liberal

Os professores de Santa Bárbara d’Oeste terão aumento de 5% nos salários para todos os níveis de carreira. O projeto de lei complementar sobre o tema foi protocolado em regime de urgência, pelo prefeito Rafael Piovezan (MDB), nesta quarta-feira, e deverá ser votado, em breve, pelos vereadores. A medida visa a readequação do piso salarial.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A proposta também implanta oficialmente o Setor de Educação Especial na Secretaria de Educação e inclui os cargos de assistente social e psicólogo no quadro de empregos da pasta.

Na exposição de motivos, Piovezan justifica que os valores propostos foram antecipadamente apresentados aos representantes da categoria, com aprovação em assembleia promovida no dia 30 de março e estão de acordo com as possibilidades orçamentárias e financeiras do município.

Outro projeto de autoria do Poder Executivo que deverá ser apreciado pelos parlamentares é o que altera o grupo salarial do emprego “Auxiliar de Desenvolvimento Infantil” e recompõe a tabela salarial dos servidores enquadrados nos grupos A a E.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Já a tabela dos servidores municipais passa a vigorar com o salário inicial do Grupo A, correspondente ao Grau I, Nível A, no valor de R$ 1.492,88. Além disso, os salários iniciais dos grupos subsequentes terão aumento de 3% sobre o salário-base inicial do grupo anterior.