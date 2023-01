Professores de Santa Bárbara querem novo piso e reajuste nos salários

Intenção do sindicato da categoria é que o reajuste seja feito imediatamente

Integrantes do SindProSBO (Sindicato dos Professores de Santa Bárbara d’Oeste) reivindicaram, na última sexta-feira, uma reunião com o prefeito Rafael Piovezan (MDB) para negociarem o novo piso salarial, visando o dissídio de maio deste ano. Em matéria publicada no último sábado, o LIBERAL trouxe que o município estava avaliando a situação.

Na semana passada, o MEC (Ministério da Educação) anunciou um reajuste de quase 15% no piso salarial dos professores, que passará de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55. Atualmente, o piso de Santa Bárbara é de R$ 4.404,53, ou seja, R$ 16,02 abaixo do novo valor.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A intenção do SindProSBO é que o município faça imediatamente o reajuste, a fim de ser pago já em fevereiro. Por sua vez, em maio, quando acontecerá o dissídio que levará em consideração o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e que medirá a inflação acumulada entre 1 de maio de 2022 e 30 de abril de 2023, um novo valor será gerado de acordo com o piso do MEC para 2023.

A Prefeitura de Santa Bárbara foi procurada para esclarecer sobre a reunião com o sindicato, mas não respondeu até o fechamento desta edição.