Professores cobram convocação de aprovados em concurso da Prefeitura de Santa Bárbara

Candidatos aprovados no último concurso público para professores e ADIs (Auxiliares de Desenvolvimento Infantil) da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste reclamam sobre a falta de convocação de profissionais.

A Secretaria de Educação de Santa Bárbara afirma que está se organizando para realizar as contratações necessárias em breve.

O LIBERAL ouviu três pessoas sobre a situação, uma candidata que ficou entre as dez primeiras colocadas do concurso, uma ADI que atua em uma creche e uma professora aprovada no certame, que pediram anonimato.

A candidata reclama que a prefeitura anunciou 19 vagas no edital, mas ninguém foi chamado. “Desde o ano passado, houve 58 exonerações e nem todos os profissionais foram contratados, os profissionais que ainda estão nas escolas estão sobrecarregados”, relata.

Já a ADI alega que atua no maternal 2 de uma creche e que trabalha 10 horas por dia. “Faço o meu horário durante o período da manhã e à tarde com um aluno da educação especial”, desabafa a profissional.

“Enquanto isso há um concurso homologado e os profissionais necessários não são contratados”, completa a auxiliar.

Por sua vez, a professora também aprovada no concurso diz que sabe de salas de aula das creches sem professores. “Temos concurso em aberto e terceiros assumindo sala de aula sozinho e sem formação. Enquanto isso, tem funcionários da rede fazendo horas extras em grande quantidade e quem prestou o concurso de professor e ADI fica a ver navios”, reclama.

OUTRO LADO

No início do ano, a Secretária de Educação anunciou a substituição de ADIs (Auxiliares de Desenvolvimento Infantil) por estagiárias de pedagogia contratadas pela Assej (Associação Educacional da Juventude), responsável pela educação especial da cidade. A justificativa foi a economia por conta da queda na arrecadação de impostos.

A pasta informou que finaliza a organização junto às secretarias de Administração e Fazenda para as contratações necessárias, que devem ocorrer nas próximas semanas. Atualmente, a rede municipal conta com 58 unidades escolares, que atendem mais de 16 mil alunos dos ensinos infantil e fundamental, além de EJA (Educação de Jovens e Adultos).