Professora é feita refém durante roubo no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara

Uma professora de 52 anos foi rendida e feita refém por bandidos durante um roubo na noite desta quarta-feira (19), em Santa Bárbara d’Oeste. Ela estava de carro quando foi abordada por ladrões, sendo um deles armado, que a obrigaram a dirigir do Jardim São Francisco até a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), onde desceram do veículo e fugiram a pé com o dinheiro da mulher.

De acordo com informações da PM (Polícia Militar), por volta de 23h30, ela seguia com seu carro, um Chevrolet Classic, pela Rua dos Tupis, no Jardim São Francisco, quando dois homens entraram na frente do veículo e anunciaram o roubo. Um deles estava armado.

Neste momento os dois entraram no carro e ordenaram que a mulher dirigisse até a Rodovia dos Bandeirantes. Ao chegarem na rodovia, no km 141, sentido interior, mandaram a vítima parar o Classic no acostamento. Em seguida eles pegaram R$ 400 que estava na carteira da professora e fugiram a pé.

A vítima continuou dirigindo pela Bandeirantes e logo em seguida o Classic quebrou. Polícia Militar Rodoviária e PM prestaram atendimento a mulher e fizeram o registro da ocorrência. Eles também orientaram vítima a procurar a Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido identificado.