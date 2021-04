Professor de 44 anos morre vítima da Covid-19 em Santa Bárbara

Faleceu na manhã desta sexta-feira (2), vítima do novo coronavírus (Covid-19), o professor André Luis Betini, que atuava na rede pública municipal de ensino de Santa Bárbara d’Oeste. Ele, que tinha 44 anos, estava internado no Hospital Santa Bárbara e não resistiu às complicações da doença.

Professor da rede pública morreu nesta sexta-feira – Foto: Facebook / Reprodução

Morador do São Joaquim, em Santa Bárbara, ele deu aulas no Caic (Centro de Atenção Integral à Criança) Irmã Dulce, no Jardim Santa Rita, e no Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) Dom Eduardo Koaik, no Planalto do Sol.

Além disso, foi diretor do Sindprosbo (Sindicato dos Professores de Santa Bárbara d’Oeste), que emitiu uma nota lamentando o falecimento dele.

“Nesse momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que lhe ilumine e lhe dê paz, e que Deus dê conforto à sua família para que possam enfrentar essa imensurável dor com serenidade”, diz um trecho da nota.

Ele era casado e deixa dois filhos. O seu sepultamento acontecerá na manhã deste sábado, às 9 horas, no Cemitério Campo da Ressureição.