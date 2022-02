Prodesp apura denúncias no Poupatempo de Santa Bárbara e Sumaré

A Prodesp – empresa de tecnologia do Governo de São Paulo que administra o programa Poupatempo – estendeu a investigação sobre denúncias contra o Consórcio BGH Interior 3, responsável pela prestação dos serviços na unidade de Americana, para os postos de Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

Poupatempo em Santa Bárbara também foi denunciado por funcionários – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

A empresa não estaria respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19, inclusive o período necessário de afastamento de trabalhadores infectados pela doença no Poupatempo das três cidades.

Nesta segunda-feira (31), o LIBERAL foi procurado por funcionários de Santa Bárbara e Sumaré com reclamações semelhantes às denunciadas por profissionais de Americana. De que funcionários estariam trabalhando mesmo com sintomas de Covid-19.

No caso de Santa Bárbara, uma denúncia foi feita à Vigilância Sanitária do município. A prefeitura informou que o órgão recebeu o protocolo e avaliará a situação para providências necessárias.

Em Sumaré, a vigilância disse que, até o momento, não recebeu nenhuma denúncia sobre a empresa. “Mas em caso de receber, o procedimento é enviar equipe até o local para orientações e providências adequadas”, traz nota da administração.

Segundo a Prodesp, se for constatada alguma irregularidade, serão tomadas as providências cabíveis. “O Poupatempo preza pela integridade física de colaboradores e da população atendida. A Prodesp exige o cumprimento de protocolos sanitários e uso obrigatório de máscaras”.

O Consórcio BGH Interior 3, por sua vez, disse que adota rigorosamente todas as medidas de prevenção ao contágio da Covid-19 no ambiente de trabalho com obrigatoriedade do uso de máscara, distanciamento social e higienização constante dos postos de trabalho.

A empresa afirmou ainda que os funcionários são orientados em caso de qualquer sintoma de gripe ou resfriado a comunicar os supervisores, sendo afastados para realizar o teste e buscar atendimento médico adequado.

Em Americana, as denúncias estão sendo apuradas também pelo MPT (Ministério Público do Trabalho). De acordo com o órgão, denúncias podem ser feitas no site prt15.mpt.mp.br, no topo da página.