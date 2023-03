Procuradoria Especial da Mulher será ponte para denúncias em Santa Bárbara

A Procuradoria Especial da Mulher foi inaugurada na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, nesta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher. O objetivo da iniciativa é realizar uma ponte entre as denúncias e direcionamento dos segmentos específicos, desde medidas protetivas, punição dos agressores, bem como à rede de apoio às vítimas.

Autoras da proposta, a vereadora Esther Moraes (PL) será a procuradora titular e Kátia Ferrari (PV), procuradora adjunta.

“Das legislaturas barbarenses, dos mais de 300 vereadores que passaram pela Casa, apenas 12 eram mulheres, incluindo a atual gestão. Como se não bastasse a disparidade ainda temos que enfrentar a violência política de gênero com resposta violenta e misógina da participação política da mulher. Isso interfere no desenvolvimento humano”, diz Esther.

Procuradoria foi inaugurada na câmara nesta quarta-feira – Foto: Câmara de Santa Bárbara / Divulgação

Kátia afirma que ficou feliz em poder dar o nome da procuradoria para a advogada Eleni Paula Rosamilia, que teve um histórico de luta nas causas das mulheres. “Dra. Eleni foi uma mulher guerreira e uma mãe encantadora.”

A deputada estadual eleita Ana Perugini (PT) destacou a criação da procuradoria. “Vivemos um momento de abraçar a sociedade. Que busquemos a igualdade pela equidade principalmente a de gênero, que possamos buscar espaço para todas as pessoas. Que as mulheres possam ser acolhidas nas procuradorias.”

Presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, Fernanda Fachine afirma que a Ordem estará de portas abertas para as ações junto com a procuradoria. “Será um espaço para eliminar a discriminação de todas as mulheres, sem exceção.”

O prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan (MDB), destaca a importância da procuradoria. “Quando todos os órgãos da administração pública que deveriam ter a atenção adequada falharem, a procuradoria pode ser essa voz. É fundamental fazer esse enfrentamento. Não podemos perder o respeito em qualquer situação. A falta de respeito é um pressuposto básico para a anarquia e falta de controle da sociedade”.