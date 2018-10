Feira de emprego reúne quatro mil pessoas

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Atraídas pela vontade e necessidade de sair do desemprego, mais de quatro mil pessoas passaram neste sábado pela Feira da Empregabilidade, organizada pelo Unisal (Centro Universitário Salesiano), no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. Além da entrega de currículos para cerca de 300 vagas diretas, os candidatos puderam ainda participar de oficinas de elaboração e correção de currículos, escrita de redação e cartas comerciais e medição dos níveis de estresse. Antes mesmo da abertura do espaço, mais de mil pessoas já formavam fila do lado de fora para participar.

De acordo com o coordenador do curso de Ciências Contábeis e da CEO (Central de Estágios e Oportunidades) do Unisal, Geraldo Biaggi, as oficinas foram o grande diferencial dessa edição da feira.

“Deu um ‘plus’ diferente na feira. A gente vê cada currículo, que os professores acabam fazendo outro. As pessoas estão adorando esses currículos novos. E teve ainda a medição do nível de estresse, porque as pessoas que procuram emprego estão com nível de estresse muito alto. A gente está medindo e dando orientações, como a prática de exercícios físicos, alimentação leve à noite e caminhadas. É a fila maior que a gente teve”, afirmou.

A edição deste ano reuniu cerca de 20 empresas, incluindo multinacionais da região. Foram oferecidas 300 vagas para trabalho efetivo, estágio e oportunidades temporárias para atuação nas cidades de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Piracicaba, com remuneração de um salário mínimo (R$ 954) até R$ 12 mil. O número de vagas deve chegar a 500, segundo Biaggi, porque algumas empresas estavam fazendo banco de currículo para determinadas funções.

Segundo o coordenador, entre a feira do ano passado e essa edição, foram inseridas cerca de 1,1 mil pessoas no mercado de trabalho por meio da intermediação do projeto.