Primeira Campanha de Doação de Sangue do ano acontece nesta terça-feira

A primeira Campanha de Doação de Sangue de Santa Bárbara d’Oeste acontecerá nesta terça-feira (10) no Lions Clube Centro (localizado na Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce). O doador deve apresentar documento com foto, estar dentro dos requisitos descritos abaixo e utilizar máscaras.

As senhas serão entregues a partir das 9 horas até às 12 horas, não sendo necessário chegar antes do horário de início. A Campanha também tem datas marcadas nos dias 7 de março, 9 de maio, 4 de julho, 5 de setembro e 7 de novembro.

A ação acontece através de uma parceria entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, e o Hemocentro da Unicamp, com o apoio do Lions Clube Santa Bárbara d’Oeste Centro, Pastoral da Saúde – região de Santa Bárbara, Academia Personal Place, ChocolaTec e São Rafael Mais Saúde.

Como doar

Além de apresentar documento com foto e utilizar máscara facial, os candidatos à doação de sangue devem estar dentro dos requisitos e seguir as regras adotadas pelo Hemocentro Unicamp relacionadas ao Covid-19, conforme lista abaixo:

Ter entre 16 e 69 anos (serão aceitos candidatos à doação de sangue com idade de 16 e 17 anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal);

Pesar mais de 50 kg;

Não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis ou transmitidas pelo sangue, relação sexual com parceiro (a) desconhecido (a) ou sem uso de preservativos e estar exposto (a) à doenças transmissíveis pelo sangue como AIDS, hepatite, sífilis e doença de chagas;

Não fumar duas horas antes ou após a doação;

Não estar em jejum e evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação;

Não ter diagnóstico de hepatite após os 10 anos de idade;

Estar grávida ou amamentando;

Ter feito endoscopia há menos de 6 meses, tatuagem ou piercing há menos de 12 meses;

Não comparecer com algum sintoma de gripe ou resfriado;

Pessoas com diagnóstico positivo ou suspeito de Covid-19 podem doar 10 dias após completa recuperação;

Pessoas assintomáticas com diagnóstico positivo de Covid-19 podem doar 10 dias após realização do teste;

Pessoas que tiveram contato com pacientes de Covid-19 podem doar 7 dias após último contato;

Pessoas que fizeram isolamento voluntário devido ao Covid-19 podem doar após o término do isolamento indicado pelo médico;

Profissionais da Saúde podem doar desde que estejam fazendo uso do EPIs de forma correta;

Vacinados com dose da Coronavac/Butantan só poderão doar sangue após 48 horas;

Vacinados com dose da Astrazeneca/Oxford, Pfizer/Biontech ou Janssen precisam esperar sete dias.

É possível se cadastrar no Grupo de Doadores de Sangue de Santa Bárbara d’Oeste e ter acesso a todas as informações e orientações sobre as Campanhas de Doação de Sangue no Facebook. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800.722.8432 (Hemocentro Unicamp).

Serviço:

Campanha de Doação de Sangue

Dia 10 de janeiro, terça-feira, das 9 horas às 12 horas

Lions Clube Centro | Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce | Santa Bárbara d’Oeste/SP