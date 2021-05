Prevista para janeiro, ponte do São Joaquim está atrasada em Santa Bárbara

Em construção há um ano, a nova ponte que liga o São Joaquim ao Jardim Batagin, substituindo ponte de madeira, ainda não foi liberada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Moradores afirmam que a ponte está pronta há mais de dois meses. Em janeiro, a administração afirmou que a ponte seria entregue nas próximas semanas.

Moradores afirmam: não há mais funcionários na obra há meses – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

A conversa de quem vive próximo a ponte é de que tem sido mais difícil liberar a mesma do que foi construir a estrutura. O presbítero Agnaldo de Oliveira, de 37 anos, mora na Rua Elias Fausto, em frente à ponte.

“A demora causa muitos transtornos, pois temos que dar uma volta de quase dois quilômetros, assim dificulta muito”.



Agnaldo diz que não há mais funcionários da obra trabalhando no local. “A ponte está pronta há mais de dois meses. Não há motivo para não liberar, não tem mais nada para fazer. A empresa já foi até embora. E enquanto isso o mato está tomando conta do local”.

Em meados de janeiro, a prefeitura afirmou ao LIBERAL que faltava apenas o complemento do asfalto da Rua Indaiá para concluir os reparos finais e ficaria pronta nas próximas semanas.

Investimento é de R$ 2 milhões; obra teve início em maio de 2020 – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Com investimento de R$ 2.089.539,41 da prefeitura, que contratou a empresa Vértice Edificações, de Sumaré, a obra teve início em maio de 2020, com previsão inicial de conclusão em dez meses (fevereiro de 2021).

Ainda no ano passado, a prefeitura afirmou que a ponte seria entregue em outubro, mas condições climáticas fizeram o Executivo mudar a previsão para o início de 2021.



A construção de ponte de concreto substitui ponte de madeira de décadas. A obra inclui reformulação do sistema viário no entorno e implantação de revestimento de proteção em curso d’água, para interligar o São Joaquim e o Jardim Batagin.

A ponte fica na Rua Elias Fausto, entre a Rua Alexandre Herculano e a Avenida Rafard, na transposição do Ribeirão dos Toledos.

O vereador Carlos Fontes (PSL) questionou a prefeitura, em requerimento enviado em 13 de janeiro, sobre a conclusão da obra. Em 8 de fevereiro, a secretária de Governo, Patrícia Marques, respondeu que a ponte será liberada quando a empresa terminar completamente a obra.

Fontes disse ter sido informado pela prefeitura que a ponte está nos preparativos finais e deve ser liberada em duas semanas.

Um homem de 64 anos, que não quis ser identificado, morador da região há 42 anos, diz que todos esperam a ponte ansiosamente. Porém, a demora na entrega o desanimou. “Não tenho esperança mais, a gente fica até com vergonha dessa demora”.

O morador diz que a ponte trará melhoria para os bairros. “Tem que dar uma volta muito grande. A gente fica preocupado com quem está doente, a ambulância tem que passar devagarzinho por uma pinguela de madeira que fizeram ao lado para enquanto não libera a ponte”.

Com a obra, a ponte terá duas faixas de tráfego de veículos e passagem exclusiva para pedestres, aumentando a segurança da passagem pelo local.

A reportagem enviou e-mail para a Vértice Edificações, sem resposta, e telefonou para a empresa, mas as ligações não foram atendidas. A Prefeitura de Santa Bárbara foi questionada, mas não se pronunciou.