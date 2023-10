Delegado do 2º DP, Gabriel Fagundes Toledo Netto - Foto: Claudeci Junior/Liberal

O homem preso por feminicídio contra Maria Carolina Almeida Vieira, de 26 anos, morava a 30 metros do bueiro onde o corpo da vítima foi encontrado na última quarta-feira (25), no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste.

O detido é José Albert Menezes, de 24 anos, ex-namorado de Maria Carolina, que teve o corpo identificado nesta quinta, mesmo dia da prisão do suspeito.

O crime ocorreu no dia 18 de setembro, em uma casa de fundos onde os dois moravam antes de se separarem, na Rua do Chá. Segundo a polícia, José Albert confessou ter matado a ex-namorada com um mata-leão.

Ele esperou até a madrugada do dia seguinte para colocar o corpo nos ombros e levá-lo até o bueiro, no cruzamento com a Rua do Couro.

Identificado por policiais civis do 2º DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara, o suspeito manteve a rotina após o crime, morava na mesma casa e continuava trabalhando em um hipermercado no mesmo bairro. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado no município sobre o desaparecimento da jovem.

Somente o pai de Maria Carolina procurou a Polícia Civil do Alagoas, onde ele reside, para comunicar sobre o desaparecimento da filha. Um anúncio nas redes sociais pedia informações sobre a localização da jovem.

Depois de descobrir que um corpo foi encontrado com as mesmas características da filha, ele entrou em contato com os policiais barbarenses e a identidade da vítima foi confirmada. A Polícia Civil também requisitou exames complementares para ratificar a identificação.

O suspeito foi preso no hipermercado onde trabalhava. “Assim que foi detido, ele já confessou o crime. Os policiais já tinham apurado que ele passou mal quando uma conhecida teria relatado sobre a localização do corpo na mesma rua”, disse o delegado do 2º DP, Gabriel Fagundes Toledo Netto.

Segundo ele, José Albert alegou que o relacionamento com a vítima sempre foi conturbado e que, recentemente, ela teria mandado fotos com outros homens para o celular dele.

Relacionamento

O casal se conheceu em Aracaju (SE) e residia em Santa Bárbara d’Oeste há um ano e meio. Maria Carolina deixou três filhos de outro relacionamento com os pais, que residem no Alagoas, e José também deixou uma filha de outra relação com familiares no Sergipe.

“Infelizmente, após tanto tempo sem contato, ele [o pai] já esperava que ela estivesse morta. O corpo será liberado pelo IML (Instituto Médico Legal) de Americana após a realização do exame necroscópico”, afirmou o delegado nesta quinta.