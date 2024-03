Presidente da Câmara de Santa Bárbara troca MDB por PSD e promete apoio a Eliel para prefeito

Monaro assinou a desfiliação com o MDB - Foto: Câmara de Santa Bárbara/Divulgação

O presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, Paulo Monaro, deixou o MDB e irá para o PSD, conforme anunciou nesta sexta-feira (22). Ele deve assinar sua filiação na próxima semana e já antecipou que vai apoiar o vereador Eliel Miranda, também do PSD, nas eleição para prefeito. Inclusive, já deixou seu nome à disposição para compor a chapa como vice.

Monaro disse ter se desfiliado de sua antiga legenda por incompatibilidades ideológicas com as novas diretrizes da sigla. O político enfatizou que é essencial estar alinhado com os valores e ideais que o guiaram a ingressar na vida pública.

Ele ressaltou que suas pautas sempre foram fundamentadas na vida e na família e lamenta que o partido, em sua visão, não compartilhe desses mesmos princípios.

Segundo ele, outros políticos têm tomado decisões semelhantes, buscando novas possibilidades e alternativas que estejam mais alinhadas com suas convicções e ideais.

“Vamos continuar trabalhando e fazendo da câmara um espaço aberto e democrático para dar voz e vez ao povo barbarense”, destacou Monaro.

Outros vereadores barbarenses também já mudaram de legenda nesta janela partidária, que permite a troca sem a perda do mandato político.

Celso Ávila, que já tinha oficializado a sua saída do PV depois de 11 anos, confirmou na última quarta-feira que vai se filiar ao Solidariedade. Ele deve assumir a presidência do partido na cidade. Já Esther Moraes, que estava no PL, anunciou a sua filiação ao PV.