Presença de prefeito na câmara surpreende vereadores de Santa Bárbara

Alguns parlamentares conversaram com o LIBERAL e destacaram que há muito tempo um chefe do Executivo não participava de uma sessão

A presença de Rafael Piovezan (MDB) na sessão da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste nesta terça-feira foi vista como surpreendente por integrantes do Legislativo.

Alguns vereadores conversaram com a reportagem do LIBERAL e destacaram que há muito tempo um chefe do Executivo não participava de uma sessão. Mas a ida do prefeito à Casa ficou marcada por um discurso direcionado aos legisladores, especialmente opositores.

Rafael Piovezan acompanhou a primeira sessão do ano na câmara – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Tem algumas vezes que a gente passa a olhar para os objetivos específicos e se esquece do objetivo principal. O objetivo principal que nós temos aqui, Monaro, é aquele que te motivou a ser político lá atrás, é aquele que abriu uma porta para você representar as pessoas. E o objetivo principal é ajudar as pessoas”, disse Piovezan diretamente a Paulo Monaro (MDB), presidente da câmara.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos afasta. Quero reafirmar o meu compromisso com cada um de vocês, independente do projeto político de cada um”, completou olhando para os vereadores.

Paulo Monaro não era o candidato de Piovezan à mesa diretora para o biênio 2023-2024. O representante da situação era Carlos Fontes (União Brasil), derrotado pelo emedebista por 10 a 9.