Prefeituras reduzem expediente nos dias de jogos da seleção

Na primeira fase da Copa do Mundo, Brasil tem partidas nos dias 24 e 28 deste mês, e 2 de dezembro

As prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) anunciaram que irão reduzir o expediente nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Na primeira fase, o Brasil tem partidas agendadas para os dias 24 e 28 deste mês, e 2 de dezembro.

A Prefeitura de Nova Odessa informou que quando o jogo ocorrer às 16h, o expediente terá início às 8h e se encerrará às 14h, com intervalo de 15 minutos. Já quando o jogo ocorrer às 12h ou às 13h, o expediente terá início às 7h30 e se encerrará às 11h, sem intervalo.

Sumaré definiu que quando a partida tiver início às 12h, o expediente se encerrará às 11h; quando tiver início às 13h, se encerrará às 12h; e quando começar às 16h, terminará às 15h. Hortolândia divulgou, em nota, que no dia 28 o expediente será encerrado às 12 horas. Já nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro acabará às 15h.

As escolas municipais também seguirão os horários estabelecidos. Já os serviços essenciais funcionarão de forma ininterrupta.

Americana afirmou que ainda não há uma definição e que quando tiver, “será publicada em decreto no Diário Oficial”. Já Santa Bárbara d’Oeste não respondeu até o fechamento desta edição.

ESCOLAS ESTADUAIS. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo esclareceu que “as escolas estaduais têm autonomia para definirem atividades diversificadas durante os jogos, respeitando o calendário que garante 200 dias letivos cumpridos, assim, caso alguma unidade interrompa as aulas deverá elaborar plano de reposição”.