Prefeituras vão bancar viagem de pai para acompanhar júri sobre caso de jovem encontrada em bueiro

Arnaldo de Jesus Vieira deve prestar depoimento presencialmente e acompanhar o Tribunal do Júri do responsável pela morte da filha

As prefeituras de Santa Bárbara d’Oeste e de São José da Tapera, em Alagoas, vão arcar com os custos de viagem e estadia para o pai da jovem encontrada morta em um bueiro, em outubro do ano passado, no Jardim Pérola.

Maria Carolina foi encontrada morta em um bueiro de Santa Bárbara – Foto: Reprodução / Facebook

Arnaldo de Jesus Vieira deve prestar depoimento presencialmente e acompanhar o Tribunal do Júri do responsável pela morte da filha, Maria Carolina Almeida Vieira, de 26 anos. O julgamento está marcado para o próximo dia 30, no Fórum de Santa Bárbara.

O caso chocou a comunidade e gerou grande comoção pública. O réu e ex-companheiro da vítima, José Albert Menezes, 24, foi preso pela Polícia Civil no dia seguinte à localização do corpo da vítima.

Ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça e responde por feminicídio e ocultação de cadáver.

O pai da vítima, que ajuda no cuidado dos netos de 7, 9 e 11, filhos de Maria Carolina, e mora em Alagoas, não tem condições de bancar as despesas com uma nova viagem para acompanhar o julgamento e por isso solicitou ajuda ao poder público.

Na época da localização do corpo da jovem, ele contou com a ajuda de amigos que fizeram uma vaquinha para pagar a viagem de ônibus para Santa Bárbara d’Oeste, para fazer o reconhecimento do corpo.

A viagem de retorno e o translado do corpo foram custeados pela prefeitura barbarense.

Arnaldo Vieira pediu ajuda de prefeituras para poder participar do julgamento – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Desabafo

“Desde a morte da minha filha, meus dias e noites tem sido de muita angústia, meus netos não aceitam a morte da mãe. Maria Carolina era uma menina de muitos sonhos, deixou os filhos aqui para tentar dar uma vida melhor em outro Estado. Mesmo distante, não deixava de falar com eles todos os dias e sempre queria saber de tudo. Meu coração dói demais e as lágrimas caem quando penso em tudo o que ela sofreu. Por isso, faço questão de ir até o julgamento, buscar por Justiça, porque a vida dela nos foi roubada”, desabafa Arnaldo.

A Prefeitura de São José da Tapera confirmou ao LIBERAL que irá fazer o trâmite do processo para contribuir com a ida de Arnaldo.

Mulher morta em outubro teve corpo encontrado em bueiro – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Em nota, a Prefeitura de Santa Bárbara informou que Arnaldo solicitou ajuda da administração, por meio de protocolo, para custas do transporte de retorno a sua cidade e abrigo durante o julgamento.

“Em virtude da gravidade do ocorrido e da situação socioeconômica dele, o pedido foi deferido”, informou a prefeitura.

Outro lado

O advogado Gustavo Mayoral, que representa o réu, afirmou que defesa solicitou provas que eram importantes para o esclarecimento do caso, as quais deverão ser apresentadas aos jurados.

“Algumas das provas solicitadas foram negadas, mas a defesa recorrerá afim de apresentar ao Tribunal do Júri o máximo de elementos necessários para que os jurados tomem a decisão com base em fatos sólidos e não em meras suposições”.