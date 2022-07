Câmara aprova lei que obriga prefeitura a comprovar infrações antes de autuação

Objetivo é desburocratizar o procedimento, cujo ônus da prova da regularização ou não do imóvel era do proprietário

Proposta foi votada na sessão da Cãmara de Santa Bárbara - Foto: Câmara de Santa Bárbara - Divulgação

A partir de agora, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste será a responsável por fiscalizar imóveis antes de emitir a autuação em casos de irregularidades. O projeto de lei do vereador Careca do Esporte (Patriota) altera o Código de Obras do município, e foi aprovado na sessão da câmara da última terça-feira.

A nova redação determina que decorrido o prazo da intimação fiscal, os agentes fiscalizadores voltarão ao local para comprovar a regularização. Caso o proprietário não tenha sanado a situação, será considerado reincidente e a multa, cobrada com acréscimo de 50%, tendo como valor-base a penalidade anterior.

O objetivo, segundo o autor da proposta, é desburocratizar o procedimento, cujo ônus da prova da regularização ou não era do próprio responsável pelo imóvel, que muitas vezes não tinha condições de realizá-lo e acabava sendo penalizado.

O vereador explica que antes da lei, o agente fiscalizador passava no local via a irregularidade e já aplicava a multa com prazo para regularizar. Nesse prazo o munícipe teria que regularizar a situação e ainda comprovar para a prefeitura”, informou.

De acordo com ele, muitos munícipes não tinham conhecimento de como comprovar a regularização e acabaram sendo multados.

“Agora o agente após verificar a infração irá determinar prazo para regularizar e depois do prazo vai precisar retornar ao local para comprovar se a situação foi regularizada. Somente após poderá aplicar a multa”, afirmou Careca.

O parlamentar ainda enfatizou que apesar das tecnologias disponíveis nem todos os cidadãos tinham conhecimento sobre assunto, e que ele já foi informado de casos em que mesmo regularizando a situação, o responsável foi autuado.