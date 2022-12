Prefeitura tira hortas sob linha da CPFL em Santa Bárbara

Doze famílias que usavam o espaço receberam notificações informando sobre as respectivas saídas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste está retirando desde a última terça-feira as hortas e materiais recicláveis de uma área embaixo da linha de alta tensão da CPFL próxima a Rua Natálio Latarola, no Jardim Vila Rica. Doze famílias que usavam o espaço receberam notificações informando sobre as respectivas saídas.

Prefeitura disse que em breve deve ocorrer a venda da área por licitação – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

A dona de casa Sueli Barbosa relata que usava o espaço para guardar materiais recicláveis. “A gente recebeu a notificação em setembro para sair daqui. É muito triste ter que retirar tudo.”

O ajudante geral Márcio José de França ficou chateado com a situação, pois perdeu a sua plantação de alface, milho, feijão e abóbora. “Nós cuidávamos desse local que no passado era usado para descarte de entulho. Estava com a plantação para colher, mas não deu tempo”, afirma.

A administração informa que a área é pública e foi alienada pela prefeitura. Em breve deve ocorrer a venda por licitação, que inclusive, já foi aprovada pela câmara. As famílias tiveram até o dia 19 de dezembro para a retirada dos pertences.