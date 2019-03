Prefeitura retoma obra de creche no Dona Regina

A construção da creche do Jardim Dona Regina foi retomada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Os serviços são realizados no local desde a semana passada, com limpeza do terreno, concretagem em paredes e ação no contrapiso.

A retomada da obra foi comentada pelo prefeito Denis Andia (PV), na Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz. Integralmente licitada e feita com recursos do governo federal, a obra teve problemas de incapacidade de execução pela empresa contratada pela União e teve seu contrato rescindido pela prefeitura. Uma nova licitação foi feita para o término da unidade. Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

Quando pronta, a nova creche do Dona Regina integrará o conjunto de mais de 30 obras já entregues na área da educação desde 2013, com o objetivo de quase triplicar o número de vagas de creche em Santa Bárbara “Foi um desafio grande, com burocracia para vencermos todas as etapas. A obra será concluída e dentro de alguns meses a nossa cidade ganhará uma nova creche”, comentou o prefeito Denis Andia.

A nova unidade do Dona Regina fica localizada à Rua São João Batista, em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro. O projeto dispõe de salas para creches, área externa, berçários, salas para pré-escola, sala para leitura, sala multiuso, sala técnica, reservatório elevado de água, estacionamento e jardim, bloco administrativo e de serviços, secretaria, diretoria, almoxarifado, sala dos professores e recepção, serviços com cozinha, despensa, lavanderia, banheiro para funcionários e depósito de lixo. Além disso, a escola terá a área recreativa.