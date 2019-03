Emefei de Santa Bárbara recebe melhorias

A Emefei (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil) “Profª Gessi Terezinha Buschinelli Carneiro”, no São Joaquim, está com o ambiente escolar totalmente transformado. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realizou importantes adequações e otimizações nos espaços da unidade, conferindo mais conforto e bem estar aos estudantes e profissionais.

A sala dos professores foi ampliada significativamente, a diretoria também recebeu adequações, além de importantes melhorias no banheiro dos funcionários. A sala de recursos também foi ampliada, já a sala de informática foi totalmente reformada.

A unidade também ganhou nova biblioteca. O pátio anexado ao prédio recebeu importantes intervenções, com ampliação dos espaços cobertos. Com as melhorias a escola também ganhou um novo espaço coberto para atividades extraclasse e aulas de Educação Física. Nesta semana as equipes finalizam os trabalhos elétricos na unidade, que atende 370 alunos em período regular.

Cronograma constante de melhorias

Diversas escolas receberam reformas, adequações e melhorias em um amplo cronograma estabelecido pela Prefeitura. No CIEP (Centro Integrado de Educação Pública) “Angélica Sega Tremocoldi”, no Jardim das Orquídeas, a entrada da secretaria está sendo transformada em entrada de creche, separando e otimizando o atendimento da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Os vestiários foram adequados para duas novas salas e dois novos banheiros. A secretaria teve seu espaço dividido e agora recebe a sala de direção. O cronograma de melhorias contempla também a restauração e reforço do muro de arrimo.

A ADI (Área de Desenvolvimento Infantil) “Dr. Euvaldo de Queiroz Dias”, no Jardim Esmeralda ganhou novo telhado, além de melhorias na secretaria e quadra poliesportiva. A Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Rotary, do Jardim Pérola, agora conta com novo piso cerâmico no pátio e novo acesso para a cozinha. Já o CIEP “Charles Keese Dodson”, no Bosque das Árvores, recebeu fechamento em alvenaria com telha termoacústica em seu refeitório.

A Emefei “Prof. Augusto Scomparin”, no Jardim Mariana, recebeu adequações internas, possibilitando quatro novas salas de atendimento. A Emefei “Profª Purificacion Sanches Fonseca – Dona Pura”, no Jardim Monte Líbano recebeu melhorias na cozinha, despensa, lavanderia e telhado. A Emefei “Profª Rosa Lee Carr Conti”, na Vila Santa Cruz, tem nova cozinha e despensa, novos ambientes que melhoraram o atendimento e as obras seguem na parte externa com a nova entrada dos alunos.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.