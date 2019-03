Prefeitura dedetiza escolas municipais

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inicia neste sábado (2) o serviço de dedetização e desratização em todas as escolas municipais. O objetivo é a manutenção da saúde dos alunos e funcionários. Vinte escolas estão programadas para os próximos dias.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A previsão é que todas as unidades escolares recebam os serviços durante o mês de março.

A Emei “Profª Telma Laudissi D’Ávilla”, no Jardim Laudissi, Emei “Mainá”, no Conjunto Roberto Romano, Emef “Profª Ruth Garrido Roque”, no Parque Rochelle, Emefei “Profª Terezinha de J. S. Quinalha”, no Vista Alegre e CIEP “Charles Keese Dodson”, no Bosque das Árvores serão as primeiras escolas a receber a dedetização e desratização. Os serviços seguem cronograma aos finais de semana e as aulas ocorrem normalmente.

Diversas ações são realizadas rotineiramente para garantir o funcionamento e acolhimento que os espaços escolares proporcionam para aprendizado e convívio. No mês de fevereiro foi realizada a limpeza de caixa d’água das escolas.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara.