Santa Bárbara quer empréstimo de até R$ 5 milhões para recapeamento

A Prefeitura de Santa Bárbara pretende pleitear o empréstimo de até R$ 5 mihões junto ao Governo do Estado para pavimentação e recapeamento de ruas da cidade. Para isso, o Executivo protocolou, no último dia 20, um projeto de lei na câmara que pede autorização para o município contratar operações de créditos com a Desenvolve-SP, uma agência de fomento estadual.

“A operação de crédito pleiteada destina-se à execução de obras de pavimentação e recapeamento de vias públicas, facultando a realização de ações de manutenção e de recuperação no sistema viário municipal”, escreveu o prefeito Rafael Piovezan (MDB) na exposição dos motivos do projeto. “A medida fundamenta-se no projeto de constante melhoria da qualidade de vida da população barbarense”, completou.

Questionada, a prefeitura informou que as vias e os bairros que vão receber os serviços ainda serão definidos. A data em que a propositura vai a plenário para ser votada também não foi decidida até o momento.

Problemas de asfalto e pavimentação têm sido frequentes. Em 2022, os vereadores protocolaram, até esta quarta-feira, 79 indicações cobrando a administração sobre a realização da operação tapa-buraco. Jardim Europa, Jardim Batagin e Parque Planalto foram as regiões mais visadas pelos parlamentares.