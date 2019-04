Prefeitura promove o ‘S.Bárbara Saúde’ neste sábado

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promove neste sábado (27) uma edição especial do “S.Bárbara Saúde”. O evento, das 9 às 16 horas, será realizado no Largo Bicentenário, ao lado do Novo Terminal Urbano – prolongamento da Rua João XXIII, no Centro, onde uma ampla estrutura será montada para atender a população. Em novembro, o primeiro evento desse porte na cidade, “S.Bárbara Saúde 200”, foi responsável por mais de 12 mil atendimentos.

Foto: Divulgação

No local estarão disponíveis para acolhimento e orientações aos cidadãos, profissionais das áreas de bucomaxilo, cirurgia de cabeça e pescoço, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, generalista, ginecologia, neuropediatria, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, urgência e emergência, urologia e vascular. Uma novidade para essa edição será o cadastro para doadores de medula óssea, que será realizado em parceria com o Hemocentro da Unicamp.

O evento contará também com orientações e apoio dos serviços de Auriculoterapia, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Alcoólicos Anônimos, AMDIC/ISTs, Assistência Farmacêutica, CCZ/ Combate à Dengue, COMUSA, Atividades Físicas, Planejamento Familiar, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Saúde Bucal, Saúde da Mulher, Saúde Mental, Saúde sem Tabaco, Vigilância Epidemiológica (Vacinação Jovens e Adultos), Vigilância Sanitária e Quick Massage.

O toque de descontração e humor, em meio aos atendimentos e serviços prestados, mais uma vez ficará a cargo dos integrantes da oficina Anjos do Riso.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.