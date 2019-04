Prefeitura planta mudas na Avenida Alfredo Contatto

O plantio de mudas na Avenida Alfredo Contatto muda o cenário e traz beleza, além de mais qualidade de vida à população. Nesta semana, 120 mudas de ipês irão proporcionar um caminho cor de rosa na via nos próximos meses. As novas árvores estão sendo plantadas no trecho do novo canteiro central.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com o plano de arborização urbana e as próximas áreas a receberem plantio de mudas são a Avenida Bandeirantes, João Ometto e rotatórias do Corredor Metropolitano.

Desde 2013, a administração municipal barbarense já realizou na cidade o plantio de cerca de 20 mil mudas de espécies arbóreas.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.