Prefeitura investiu R$ 71,7 milhões em Saúde em Santa Bárbara d’Oeste

Dados do primeiro quadrimestre de 2021 foram apresentados em Audiência Pública nesta quinta-feira

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste investiu R$ 71,7 milhões em Saúde durante o primeiro quadrimestre de 2021 – investimento maior que o dobro previsto em lei e 34% superior ao mesmo período de 2020, quando o município havia investido R$ 53,4 milhões no segmento.

Secretaria de Saúde, Lucimeire Rocha, durante audiência realizada virtualmente – Foto: Divulgação

Os dados foram apresentados em Audiência Pública realizada online nesta quinta-feira (27) na Câmara Municipal, com transmissão dos canais de comunicação do Executivo e do Legislativo.

A prefeitura destaca que nos quatro primeiros meses do ano realizou “uma série de ações para o enfrentamento da pandemia do coronavírus (Covid-19) e seguiu com a ampliação dos serviços na rede pública de Saúde”.

Nos primeiros meses de 2021, o número de leitos públicos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) convencionais foi ampliado em 50%, com 15 leitos instalados no Hospital Santa Bárbara – o dobro do que a cidade tinha em 2013, ressalta a prefeitura.

A nota do Executivo frisa que a rede municipal de Saúde recebeu no início deste ano o selo ISO 9001, “uma das normas de qualidade mais respeitadas e conhecidas em todo o mundo”.

Santa Bárbara é a primeira cidade da RMC (Região Metropolitana de Campinas) com a certificação no poder público.

Outro investimento da prefeitura que está em andamento, com credenciamento de clínicas, é o Seu Exame, programa anunciado em março, que oferecerá mais de 30 mil exames e procedimentos de forma gratuita à população. O investimento supera R$ 3 milhões.

O Executivo ainda destaca que manteve o Hospital de Campanha e abriu leitos para manter o atendimento e o enfrentamento da pandemia. Com as novas instalações, a rede pública de Saúde do Município passou a contar com a seguinte estrutura:

• 26 leitos de UTI Covid-19 no Hospital Santa Bárbara;

• 20 leitos com respiradores e 30 leitos clínicos (sem respiradores) no Hospital de Campanha;

• 12 leitos com respiradores, 13 leitos clínicos (sem respiradores), além de 7 cadeiras médicas no PS Dr. Edison Mano.