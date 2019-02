Prefeitura inicia reforma no Afonso Ramos

Foto: Divulgação

Começou a reforma do PS “Dr. Afonso Ramos”, na Zona Leste de Santa Bárbara d’Oeste. Os serviços transformarão uma das unidades de urgência e emergência do Município, assim como já ocorre no PS “Dr. Edison Mano”, na área central. Desta forma, em 2019, os dois prontos-socorros de Santa Bárbara estarão reformados e ampliados.

No “Afonso Ramos” a obra teve início nos sanitários e nas próximas semanas continuarão em direção às demais dependências. Serão realizados serviços de hidráulica, elétrica, pintura, instalação de novo piso vinílico, entre outras ações. Uma nova sala de urgência, emergência e semi-intensiva será implantada e haverá ainda a ampliação dos leitos de observação.

“Avançamos muito e continuaremos avançando ainda mais. Nos próximos meses os dois prontos-socorros, ‘Afonso Ramos’ e ‘Edison Mano’ estarão inteiramente reformados. No PS Edison Mano, já concluímos a ampliação que vai abrigar o atendimento exclusivo de Urgência e Emergência Pediátrica – serviço que nunca tivemos antes, em 200 anos”, comentou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.