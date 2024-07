Prefeitura inicia obra de praça em frente à Paróquia Imaculada Conceição, em Santa Bárbara

Praça Angelo Benith passa por reforma - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou ter iniciado, na semana passada, uma reforma na Praça Angelo Benith, que fica em frente a Paróquia Imaculada Conceição, na Cidade Nova.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O espaço, com quase 40 anos de existência, vai ganhar novo piso, iluminação em LED, playground e paisagismo. A previsão é finalizar os trabalhos até novembro deste ano.

Segundo a administração municipal, a obra atende a uma reivindicação antiga dos moradores dessa região e está sendo executada em parceria com a iniciativa privada, sem custos para o Executivo.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A prefeitura lembra que, recentemente, entregou outras áreas completamente revitalizadas, como a Área de Bem-Estar Vanderlei José Carpim, no Parque Olaria, a Praça Dante Furlan, no Jardim Esmeralda, e a Praça Sebastião Paes da Silva, no Planalto do Sol.