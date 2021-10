Prefeitura informa que vacinação contra Covid no sábado será apenas na Casa de Maria

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informa que a vacinação contra a Covid-19 neste sábado (16) será centralizada na Casa de Maria, localizada na Rua Mococa, 510, no Jardim das Laranjeiras.

Segundo a administração, a imunização neste sábado será para todos os públicos inseridos na campanha, com a aplicação da primeira, segunda e terceira dose.

Para receber a vacina, o interessado deve apresentar documento com foto, CPF e comprovante de endereço. Para a segunda e terceira dose, o morador ainda deve apresentar o cartão de vacinação.

Em caso de dúvidas gerais sobre a vacinação contra a Covid-19 no Município, a pessoa pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, pelo telefone 3455.1654.

Públicos que podem ser imunizados

A imunização segue para adolescentes de 12 a 17 anos, com e sem comorbidades, com deficiência permanente, gestantes e puérperas; pessoas com 18 anos ou mais, com e sem comorbidades; grávidas e puérperas (mulheres que deram à luz num período de até 45 dias) com e sem comorbidades com 18 anos ou mais; pessoas com deficiência permanente, cadastradas ou não no BPC com 18 anos ou mais; pessoas com Síndrome de Down; profissionais da Educação com 18 anos ou mais e profissionais de Saúde, além das segundas doses para os públicos inseridos e dose adicional para profissionais de Saúde e idosos com 60 anos ou mais, que já tenham completado seis meses da segunda dose, e imunossuprimidos com 18 anos ou mais, após 28 dias da segunda dose.