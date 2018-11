Prefeitura implanta canaleta de escoamento

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com os serviços de manutenção no município em diversas frentes como roçagem, capinação, conservação de estradas e vias urbanas, melhorias em galerias, limpezas, entre outros.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Nesta semana, uma nova canaleta de 24 metros foi construída para otimizar o escoamento da água de chuva no cruzamento da Avenida Tiradentes com a Rua Professor Erotides de Campos, no Jardim Primavera. O acesso segue interditado nos próximos dias para secagem do concreto.

Além disso, a ponte de madeira que liga os bairros Batagin e São Joaquim recebeu manutenção na estrutura. Já na Rua Potiguares, no Distrito Industrial, foi realizado o serviço de conservação.

Confira os serviços:

– Conservação de estradas

Estrada da Areia Branca

Usina Santa Bárbara

Vale das Cigarras

-Tapa buraco

Avenida Santa Bárbara

Avenida Monte Castelo

Avenida Tiradentes

Avenida Bandeirantes

Avenida Sebastião de Paula Coelho

Ruas Tupis e Potiguares, no Jardim São Francisco

Ruas José Luiz Covolan e José Furlan, no Residencial Furlan

Rua da Agricultura, no Jardim Pérola

– Limpeza de galerias de águas pluviais

Rua Juscelino de Souza, no Parque Bandeirantes

Rua Alemanha, no Jardim Europa

Rua Norival Folster, no Jardim Cedros

– Roçagem

Avenida São Paulo

Avenida Sabato Ronsini

Avenida Sebastião de Paula Coelho, no Conjunto Roberto Romano

Rua Monte Gerezin, no Jardim Alfa

Ruas Hermes da Fonseca e Profeta Malaquias, no Jardim Itamaraty

Rua XV de Novembro, no Centro

Rua José Calixto, Jardim Santa Rita.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.