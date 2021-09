Prefeitura executa manutenção às margens da Avenida Santa Bárbara

Serviços na galeria pluvial ocorrem no trecho do Córrego da Ponte Funda; trânsito pode ser interditado

Prefeitura foi questionada, mas não deu prazo para fim do serviço – Foto: Ernesto Rodrigues/O LIBERAL

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inicia nesta terça-feira (27) serviços de manutenção às margens da Avenida Santa Bárbara, no trecho do Córrego da Ponte Funda.

Em decorrência dos serviços na galeria de água pluvial, o trânsito poderá ficar impedido em uma das faixas da Avenida Santa Bárbara, no trecho bairro-Centro, informa o Executivo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Moradores da região revelaram preocupação com o estado do local, com riscos de erosões. O LIBERAL perguntou à prefeitura se há chances de erosão e se houve rompimento da adutora do local.

A prefeitura negou que tenha havido rompimento da adutora e frisou que o serviço a ser executado é a manutenção da galeria pluvial.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O Executivo não informou por quanto tempo durará a manutenção.

Ainda segundo a administração municipal, os serviços de manutenção e zeladoria “são constantes em Santa Bárbara, ocorrendo mediante cronograma estabelecido”.