Prefeitura estuda abrir polo aquático César Cielo à população

Um projeto em desenvolvimento pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste avalia a possibilidade de abrir as portas do polo aquático César Cielo, no Parque Araçariguama, para a comunidade, mas a data ainda não foi definida.

Espaço está localizado no Parque Araçariguama – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

O prefeito Rafael Piovezan (MDB) disse que o maior problema para concluir a obra é a falta de recursos. “Já temos um projeto pronto, ainda prestigiando o barbarense César Cielo que é uma referência no esporte, mas também queremos trazer a comunidade para dentro da piscina. No entanto, precisamos de alguém no âmbito federal para dividir os custos”, diz. “No fechamento orçamentário constatamos que com os recursos que tínhamos só seria possível a construção da piscina e mais nada. Não teria vestiário, casa de bombas”, completa.

César Cielo, pai do nadador, diz que o projeto está em desenvolvimento desde 2009. “A ideia era prestigiar a cidade natal e realizar um trabalho de base pelo Instituto César Cielo. Mas também poderia ser feito algo para iniciantes”, relata.

A situação continua indefinida. A cidade já investiu R$ 3,3 milhões para atrair competições internacionais de natação, mas o projeto não chegou a ser concluído. Duas ações se encontram em tramitação na Justiça contra a empresa vencedora da licitação da obra, uma pedindo ressarcimento de danos e outra por indenização.