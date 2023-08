Prefeitura entrega nova área de bem-estar e lazer do Jardim Europa 2, em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara inaugurou na noite desta quinta-feira a nova área de bem-estar e lazer do Jardim Europa 2, em Santa Bárbara d’Oeste. O espaço recebeu as denominações “João Ribeiro Sobrinho”, nas quadras de esporte que ficam entre as ruas Suíça, Grécia e Mônaco, e “Iracema Nonato dos Reis Suniga”, entre as ruas Luxemburgo, Suíça e Mônaco.

O local foi transformado com a execução de um projeto que dispõe de pista de caminhada, quadra de areia, playground, academia ao ar livre, paisagismo e iluminação de LED.

Espaço foi inaugurado na noite desta quinta-feira – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

O prefeito Rafael Piovezan (MDB) lembrou que aquela região, no passado, trazia insegurança, pois havia descarte de lixo e entulho, atraindo animais sinantrópicos (baratas e escorpiões, entre outros).

“A intervenção nesse tipo de área é um pouco mais difícil de se trabalhar. Foi um grande desafio, inclusive, com relação à topografia, pois era um terreno muito inclinado. Agora, tornou-se um espaço para a prática de esportes, que contribui para a melhora da qualidade de vida. Entregamos um espaço mais bonito e seguro para os moradores da região”, disse o chefe do Executivo.

Piovezan lembrou que outras áreas já foram entregues em diferentes pontos da cidade, como os jardins Pântano, Cedros e Mariana; bem como no Residencial Furlan, Vila Linópolis, Pérola e Molon.

“Teremos ainda em outros pontos como Cidade Nova, Esmeralda, e no Alpha, que estamos construindo, e daqui a pouquinho vão fazer parte também da vida das pessoas”, completou.