Prefeitura encerra série de intervenções no Mollon com construção de novo acesso

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste começou a construção de um novo acesso para ligar a Rua do Níquel à Avenida Santa Bárbara. Segundo o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi, a obra encerra um ciclo de intervenções realizadas na região desde o ano passado.

O objetivo principal é facilitar o deslocamento dos moradores do bairro até o Centro e a Zona Leste. Hoje, o acesso é concentrado na Avenida Iacanga, que sofre com a sobrecarga de veículos em todos os períodos do dia.

A Rua do Níquel será usada como acesso para a Avenida Santa Bárbara – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Outra opção é a Rua José Jorge Patrício, próximo ao Tivoli Shopping, que também tem intenso tráfego pela falta de opções de transposição para a principal avenida da cidade. “Você desafogando o trânsito, melhora a fluidez e também diminui a chance de ocorrer acidentes”, disse ao LIBERAL o secretário.

Um conjunto de semáforos será instalado na Avenida Santa Bárbara e nas paralelas, as ruas do Ósmio e Agricultura. A nova via terá dois sentidos. O secretário diz não ser possível prever a data de entrega da obra, mas acredita que deve acontecer em um “curto espaço de tempo”.

No segundo semestre de 2020, a prefeitura implantou o sistema viário binário no Mollon, transformando vias paralelas de mão dupla em ruas com sentido único.

O secretário indicou que essa é a última das intervenções programadas no sistema viário da região. “Nós já fizemos no ano passado todas as mudanças no bairro, com exceção da Rua do Irídio”, afirma.

Moradores

As mudanças desagradaram um grupo de moradores, que organizou um abaixo assinado através da articulação do vereador Elton Aparecido Cezaretti, o Tikinho TK (DEM). Ele se reuniu com o secretário há cerca de duas semanas para pedir novas alterações.

O argumento dos residentes é de que as mudanças dificultaram as entradas e saídas pelo bairro e que sobrecarregaram a Rua do Irídio.

Rômulo afirmou que as demandas recebidas na reunião estão em análise e que, qualquer alteração, ainda dependerá de aprovação do governo municipal, o que ainda não aconteceu. Também adiantou que não estão previstas novas intervenções no bairro a curto prazo e defendeu as ações realizadas em 2020.

“O Mollon sempre foi um bairro mais isolado, por conta da sua situação geográfica, e muitas vezes era mais fácil você se deslocar para Americana do que para Santa Bárbara”, afirma.

Segundo o secretário, o número de acidentes na região diminui cerca de 25% após a implantação do sistema binário.