Prefeitura elabora projeto para melhorar condições da Ernesto de Cillo

Prefeitura não respondeu sobre possível duplicação – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A prefeitura está elaborando um projeto para melhorar as condições da Rodovia Ernesto de Cillo, localizada na zona rural de Santa Bárbara’Oeste.

A informação foi revelada pelo Executivo ao LIBERAL nesta quarta-feira (19). Em menos de um mês, cinco vereadores pediram ações da administração municipal a respeito da estrada.

Três semanas atrás, depois do segundo acidente fatal no mês de abril na rodovia, a prefeitura disse que ia tomar medidas para diminuir o número de acidentes no local.

“A equipe de engenharia de trânsito da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil elabora um projeto que visa melhorar as condições de tráfego na rodovia”, diz a nota enviada à reportagem nesta quarta-feira.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Do fim de abril para cá, cinco vereadores fizeram moção de apelo ou indicação à prefeitura pedindo melhorias na Ernesto de Cillo. Todos citam os acidentes.

Careca do Esporte (Patriota) fez moção ao prefeito Rafael Piovezan (PV) e ao secretário da pasta, Rômulo Gobbi, pedindo melhorias na sinalização e iluminação, além de construção de lombadas por toda a Ernesto de Cillo.

Kátia Ferrari (PV) indicou obras de roçagem, manutenção, placas sinalizadoras, pintura de faixas de rolamento central e lateral, em toda extensão da estrada, “principalmente nos cruzamentos com as ruas dos bairro Santa Rita/ Inocoop”.

Nilson Araújo (PSD) indiciou ao Executivo estudos de trânsito no mesmo cruzamento.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Carlos Fontes (PSL) fez requerimento no início do mês junto com Júlio Cesar Santos, o Kifu (PL), questionado a possibilidade de uma duplicação da Ernesto de Cillo. “Aumentaram demais as empresas ali. Em horário de pico é complicado”, diz Fontes.

O LIBERAL perguntou à prefeitura se é cogitada a duplicação, mas o Executivo não respondeu esta questão. Segundo o DER (Departamento de Estradas e Rodagens), é de responsabilidade apenas da administração municipal qualquer obra na Ernesto de Cillo.

Passada mais de duas semanas, prazo regimental para resposta, a prefeitura ainda não respondeu o requerimento.

“No meu ver, para resolver tem que ser feita a duplicação. Vamos aguardar a resposta da prefeitura e se precisar, ver com os deputados. Uma duplicação, com sinalização por toda a rodovia evitaria futuros acidentes”, aponta Fontes.