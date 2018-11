Prefeitura e Câmara de SB definem recesso do fim do ano

A Prefeitura e a Câmara de Santa Bárbara d’Oeste definiram os dias de recesso natalino do funcionalismo público no período compreendido entre os dias 26 e 28 de dezembro, sem prejuízo dos vencimentos. Os dias 24 e 31 de dezembro já foram decretados como ponto facultativo por meio do Decreto nº 6.801, de 31 de janeiro de 2018.

Assim, os repartimentos públicos que não prestam serviço de urgência e emergência funcionam até o dia 21 de dezembro e voltam a funcionar no dia 2 de janeiro de 2019.

Ao encaminhar a proposta, o prefeito Denis Andia (PV) afirmou que o propósito é privilegiar o bem estar dos empregados públicos nas festas de final de ano, sem prejudicar os serviços essenciais.

Ficam excluídos do recesso: Guarda Civil Municipal, pronto socorro municipal, velório municipal, serviços de cemitério e remoção de lixo, tratamento de água e esgoto, manutenção e equipes de emergência do DAE (Departamento de Água e Esgoto) e outros.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.