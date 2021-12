Prefeitura de SB rescinde contrato com empresa de plantões

Segundo a administração, rescisão ocorre por conta da não prestação do serviço em conformidade com o contrato

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste rescindiu o contrato com a empresa Vannini & Delatim Serviços Médicos, que é a responsável pelos plantões pediátricos na rede pública de saúde do município.

Em nota, a administração afirma que “a rescisão ocorre por conta da não prestação do serviço em conformidade com o contrato”. Questionada pelo LIBERAL, a assessoria do Executivo não soube precisar quais inconformidades levaram ao fim da parceria.

No entanto, a prefeitura confirmou à reportagem que os médicos da Vannini & Delatim Serviços Médico atendem no pronto-socorro Afonso Ramos. A unidade foi alvo de críticas dos munícipes nas últimas semanas por fazer os pacientes esperarem por horas para prestar o devido atendimento.

Essa situação ficou evidente no dia 10, quando pais e mães chegaram a esperar mais de seis horas na fila do PS para conseguir uma consulta com um pediatra. Neste mesmo dia, a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara explicou que o tempo de espera havia sido causado por um excesso de demanda no local.

A secretária de Saúde, Lucimeire Rocha, já associou o tamanho das filas à possibilidade de uma parcela da população americanense usar os serviços de saúde do município vizinho.

A Vannini & Delatim segue operando até o dia 9 de janeiro. Ela será substituída pela Sanklech Serviços Médicos, que ficou em segundo lugar no processo licitatório.