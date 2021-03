Prefeitura diz que faz adequações técnicas para divulgar lista de vacinados

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou, nesta quarta-feira (17), que está providenciando as adequações técnicas necessárias para passar a divulgar diariamente, em seu site oficial, a lista com os dados das pessoas vacinadas contra o novo coronavírus (Covid-19) na cidade.

Segundo o regimento interno da câmara, a lei passou a valer nesta quarta, dia em que a promulgação do projeto foi publicada no Diário Oficial do Legislativo barbarense.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Questionada, a administração municipal não deu um prazo para começar a divulgação, apenas informou que está fazendo as adequações técnicas.

O Executivo deverá disponibilizar, de maneira online, uma relação com os nomes, a data de vacinação, local, grupo prioritário e os primeiros dígitos do CPF dos imunizados.

Santa Bárbara prossegue com a vacinação dos idosos e de profissionais de saúde – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A proposta, da vereadora Esther Moraes (PL), foi aprovada em plenário em sessão do dia 9 de fevereiro e enviada para o Executivo, que não se manifestou. Com isso, o projeto voltou para a promulgação do presidente da casa, o vereador Joel do Gás (PV).

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter